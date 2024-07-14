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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? MasterChef 14 Temmuz ana kadroya giren yarışmacı açıklandı mı?

        Ana kadroya giren 3. yarışmacı açıklanıyor! MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren üçüncü yarışmacı bu akşam belli olacak. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. 14 Temmuz'da MasterChef'te şeflerin yarışmacılardan istediği yemek profiterol oldu. İşte 14 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:50
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        MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim bu gece netlik kazanacak. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar profiterol yapıp ana kadroya girmek için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef üçüncü önlüğün sahibi kim oldu? İşte 14 Temmuz Pazar MasterChef'te yaşananlar...

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        MASTERCHEF'TE KADRO NETLEŞİYOR

        MasterChef'te yarışmacılar bu akşam profiterol yaparak şefleri etkilemeye çalışacak.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

        Ana kadroya giren 3. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

        MasterChef 2024 ana kadroya giren ikinci isim Hakan oldu.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİMDİ?

        MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep seçildi.

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