Ana kadroya giren 3. yarışmacı açıklanıyor! MasterChef ana kadroya kim girdi?
MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren üçüncü yarışmacı bu akşam belli olacak. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. 14 Temmuz'da MasterChef'te şeflerin yarışmacılardan istediği yemek profiterol oldu. İşte 14 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim bu gece netlik kazanacak. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar profiterol yapıp ana kadroya girmek için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef üçüncü önlüğün sahibi kim oldu? İşte 14 Temmuz Pazar MasterChef'te yaşananlar...
MASTERCHEF'TE KADRO NETLEŞİYOR
MasterChef'te yarışmacılar bu akşam profiterol yaparak şefleri etkilemeye çalışacak.
MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?
Ana kadroya giren 3. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.