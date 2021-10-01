MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan ismin ardından eleme adayları da belli oldu ve bu haftanın eleme adayları netleşti. İşte 30 Eylül MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF’TE TAKIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de Mavi takım ile Kırmızı takım, paket servis konulu dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Haftanın son dokunulmazlığında dört çeşit yemek yapıldı. Yemekler için verilen süre 45 dakika idi. Bu yemekler, İstanbul’un dokuz semtindeki seyircilere gönderildi. En iyi ve en yaratıcı yorumlara yapan izleyiciler arasından seçilen dokuz aileye giden yemeklerin değerlendirmesini de seyirciler yaptı. Dört çeşit yemek için verilen 36 oyun sayılması ile kazanan takım şefler tarafından açıklandı. Mavi takım, rakibine ciddi fark atarak dokunulmazlığı kazandı. Üçüncü dokunulmazlık oyununda Mavi takım 27-9 skoru ile haftayı 3-0 galip bitirdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ VE KAZANAN TAKIM

Kabak çiçeği dolması: Mavi takım 9-0

Tepsi içli köfte: Mavi takım 7-2

İslim kebabı: Mavi takım 6-3

Haşhaşlı revani: Mavi takım 5-4

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı ?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Emre kazandı. Dokunulmazlık oyununda en başarılı iki tabak Emre ve Burcu'nun tabakları oldu. Emre, ''Sunumda kafa karışıklığı yaşadım.'' dedi. Somer Şef, ''7. haftaya hoş geldin diyoruz.'' açıklamasını yaptı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan Emre bir eleme adayı belirledi. Ardından takım oylaması sonucunda bir eleme adayı daha belli olacak. Emre, ''Takımda hiç yemek kazanmamış biri var, Ateş kusura bakma seni diyorum.'' cümlelerini belirtti. Haftanın 5. eleme adayı Ateş oldu.

Takım oylamasının ardından Burcu 2 oy alırken Safanur 5 oy alarak haftanın son eleme adayı oldu.