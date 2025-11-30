İlk ceket sahibini buldu! 30 Kasım 2025 MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu?
MasterChef'te finale adım adım! MasterChef Türkiye'de 30 Kasım Pazar akşamı kalan 8 yarışmacıdan biri ilk ceketin sahibi olacak. Konuk jüri Maksut Aşkar ve jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ceketi alan yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, 30 Kasım Pazar ceketin sahibi kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te ilk ceket oyunu gündeme geldi. Yarışmacılar ilk ceketi alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Kasım Pazar MasterChef ilk ceketin sahibi açıklandı mı, kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Sezer
Çağatay
Ayla
Mert
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Günün sonunda en az puanı alan Ayla MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
MASTERCHEF İLK CEKET SAHİBİNİ BULUYOR!
MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te tüm dokunulmazlık oyunlarını kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te ödül oyununu kazanan mavi takım 150 bin TL'lik para ödülünü kazandı.