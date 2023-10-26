MasterChef lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri neler?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun olduğu MasterChef All Star yarışmasında bu akşam lazanya yapılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymalı harcı hazırlamak için, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Domatesi rendeleyin. Bir tavada kıymayı kavurun. Soğanlar ve sarımsaklar yumuşayınca domates salçası ve biber salçasını ekleyin. Domates ve karabiberi de ekleyin. Harcı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Beşamel sosu hazırlamak için, tereyağını bir tencereye alın ve eritin. Unu ilave edin ve kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Bir fırın kabına bir miktar beşamel sos dökün. Üzerine bir kat lazanya yaprağı yerleştirin. Üzerine kıymalı harçtan dökün. Tercihe göre 3-4 kat bu işlemi tekrarlayın. En üste beşamel sos ve kaşar koyarak fırına atın. Fırında 30-40 dakika kadar pişirip sıcak servis edin.