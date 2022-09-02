İtalyan lezzeti: Margarita Pizza

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümünün fragmanını izleyiciler ile paylaştı. Bu akşamın programında Danilo Zanna'nın İtalyan lezzetlerinden Margarita Pizza hakkında bilgiler vermesi yer alacak. Fragmandan sonra yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında Margarita Pizza hakkında tüm detayları araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
MARGARİTA MALZEMELERİ NELER?
Margarita için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 ölçü pizza hamuru
1 ölçü sos
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
5 domates
1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
3/4 su bardağı kıyılmış fesleğen
Tuz
Karabiber
MARGARİTA PİZZA NASIL YAPILIR?
Margarita Pizza yapımında ilk olarak domatesler güzelce yıkanır ve dilimlenir. Hazırlanan domateslerin üzerine sirke, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi eklenir ve tüm ürünler birbirine yedirilir.
Yuvarlak bir hamur açılır ve yağlı kağıdın üzerine alınır. Ya hazır domates sosu ya da önceden hazırlanan domates sosu açılan hamurun üzerine sürülür.
Mozarella peyniri tüm hamuru kaplayacak şekilde serpilir.
İlk hazırlanan domatesli karışım da hamurun üzerine yerleştirildikten sonra 200 derecelik fırında peynirler eriyene ve üstleri kızarana kadar pişirilir. Yanında doğranmış fesleğen ve roka ile çok daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun.
MARGARİTA PİZZA YAPIMINDA PÜF NOKTALAR
Eğer yapılan hamur artarsa çöpe atmak yerine bir poşet içerisine alarak buzlukta bekletebilirsiniz.
Pizza hamurunun altını çok unlamamanız gerekmektedir. Eğer fazla unlarsanız pizzanızın pişerken altı yanabilir.
Hamur açarken elinizden yardım alın, merdaneyi son aşamada kullanın.
Pizza tabanına kendi yaptığınız domates sosundan eklemeniz lezzeti iki katına çıkaracaktır.
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