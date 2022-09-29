TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te tansiyon hiç düşmüyor. MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesinde şeflerden aldığı eğitimi başarıyla tamamlayarak gecenin en iyi tabağını yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 29 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...