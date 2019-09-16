MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümüyle yanıt buldu. MasterChef'te yine heyecan doruk noktadaydı. Takımlar belli olduktan sonra, ödül oyunu için vegan menü istendi. Ancak her iki takım için de bol çeşitli bir vegan menü çıkarmak kolay olmadı. MasterChef'in son bölümünde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyununda mantı yapıldı. Cemre, Eda ve Suna en iyi 3 tabağı çıkarmayı başardı. Haftanın kaptanı Cemre oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takımın kaptanı olan Cemre, kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan'ı seçti. Cemre, Mavi takıma ilk olarak Suna'yı seçti. Batuhan'da Mavi takıma ilk olarak adaşı F. Batuhan'ı seçti.

Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.

Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve Mavi takım bu akşam en iyi vegan menüyü çıkarmak için mücadele etti. Ödül oyununda kazanan Somer şeften Masterclass eğitimi alacak. İki takımın da 6'şar tabak çıkarmasını şefler az buldu. Kırmızı takımın tatlısını yakması ve o şekilde şeflere sunması, şeflerin büyük tepkisiyle karşılaştı. MasterChef ödül oyununun kazanan tabakları Mavi takımın oldu. Ödülü ve ilk takım oyununu Mavi takım kazanarak moral kazandı.