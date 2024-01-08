MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Tahsin mi Esra mı büyük ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim ve finalde kim kazandı?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Tahsin mi Esra mı büyük ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim ve finalde kim kazandı?

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Şampiyonun belli olduğu MasterChef'te heyecan sona erdi. Finale adını yazdırmayı başaran iki isim ise Esra ve Tahsin olmuştu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verdi ve büyük finalde bir isim diğerinden daha fazla puan toplayarak 2023 MasterChef birincisi oldu. İşte "Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı...