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MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye eleme adayı Sefa Okyay Kılıç biyografisi

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme adayları arasında yer alan Sefa Okyay Kılıç, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Peki MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye eleme adayı Sefa Okyay Kılıç biyografisi

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam eleme gecesiyle devam ediyor. Haftanın eleme adaylarından biri olan MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

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