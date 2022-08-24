MasterChef'te heyecan artarak devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'te takım oyunu geceye damga vuruyor. Kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki Masterchef takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim oldu? 24 Ağustos Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?İşte MasterChef'ten son gelişmeler...