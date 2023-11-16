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        Haberler Televizyon MasterChef'te altın kaşık kim kazandı? MasterChef All Star altın kaşık nedir, neden atılır ve hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef'te altın kaşığı kim aldı? MasterChef altın kaşık nedir, neden atılır?

        MasterChef'te altın kaşık atılması yeni bölüme damga vuruyor. Bu akşam Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden yemek yapan kırmızı ve takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılardan biri hem en başarılı tabağı yaparken hem de sezonun ikinci altın kaşığını almaya hak kazanıyor. Bu bağlamda gözler "Masterchef'te kaşık atmak ne demek, altın kaşık nedir? sorularına çevrildi. İşte, MasterChef'te 2. altın kaşığı alan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:54
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        MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı altın kaşık almaya hak kazanıyor. Yeni bölüm fragmanında Somer Şef bir tabağın sadece dokunulmazlık değil çok daha fazlasını kazandığını söylediği anlar yarışmaya damga vuruyor. Peki, MasterChef'te altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te altın kaşık nedir, neden atılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

        Masterchef'in yeni bölüm fragmanında Danilo Şef'in elinde altın kaşık olduğu görüldü. Somer Şef "Sadece dokunulmazlık değil çok daha fazlasını kazanan tabak, Masterchef All Star'ın 2. altın kaşığını alan yarışmacı..." ifadesini kullanırken Danilo Şef'in altın kaşığı attı görüldü. Şefler tarafından yapılan değerledirmeler sonucunda Hasan'ın tabağı altın kaşığa layık görülerek, kaşık attırdı.

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        MASTERCHEF KAŞIK ATMA NEDİR?

        Aşçılık dünyasında sıklıkla kullanılan kaşık atma, öğrencilerin gururlanmasını sağlıyor. Bir şef eğer kaşık atıyor ise o yemeği çok beğendi anlamına geliyor. Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına geliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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