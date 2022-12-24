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MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni bölümde yarışmacıları bekleyen bir sürpriz vardı. MasterChef yarışmacılarına son bölümde annelerinden mektup ve resim gönderdikleri görüldü. Bir başka büyük sürpriz ise yarışmacılar anneleri ile birlikte yan yana ödül oyununu kazanmak mücadele etmesi oldu. Ödül oyunun yanında haftanın 4. eleme adayı da bu akşam belli olacak. 4. eleme adayını belirleyecek yemek ise Kokoreç olacak. İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

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  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de annelerini gören yarışmacılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Yeni bölümde ödül oyunu kazanmak için anneleriyle birlikte kıyasıya bir mücadeleye girişecek yarışmacılar anne yemeği yapacak. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki "MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Ödül oyunu kim kazandı?" İşte detaylar...
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    24 ARALIK 2022 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar anneleri ile birlikte ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, anne yemekleri yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.

     
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Eleme potasına giden yarışmacı Tolga, Burak ve Metin oldu. 

     
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:

    Mavi Takım

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

    Metin

    Tolga
  • MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, ödül oyunu kim kazandı?

    Kırmızı Takım

    Görkem (Takım Kaptanı)

    Ayaz

    Burak

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