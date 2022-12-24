TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de annelerini gören yarışmacılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Yeni bölümde ödül oyunu kazanmak için anneleriyle birlikte kıyasıya bir mücadeleye girişecek yarışmacılar anne yemeği yapacak. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki "MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Ödül oyunu kim kazandı?" İşte detaylar...