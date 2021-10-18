MasterChef’te bu akşam eleme adayları arasında yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan elenmemek için eleme oyununda adeta savaş verdi. Heyecan dolu mücadelelerin sonunda şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en başarısız tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 17 Ekim MasterChef 2021’de yarışmadan elenen isim.

17 EKİM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2021’in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam etti. Eleme gecesinde, eleme adayı olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan mutfakta en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.

7 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 7 isim arasından en iyi yemeği yapan 4 isim bu haftalık elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mert, Milhan ve Rabia ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Danilo Şef’in özel tarifi olan İncik yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında daha az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Milhan oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Ekranların en çok izlenen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de bu haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef 2021’de Mavi takım ile Kırmızı takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında on beş yarışmacının olduğu haftada mavi takım 8, kırmızı takım 7 kişilik ekiplerini oluşturdu. Kaptanlık oyunu sonrasında bazı yarışmacılar, yaptırım oyunu oynadı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Birinci dokunulmazlık oyununda Ege mutfağı konulu yemekler yapıldı. Bu oyunu kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, Rabia'yı ikinci eleme adayı seçti. Oylamada ise potaya giren Eren, üçüncü eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda konsept dönerdi. Dört çeşit döner üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlığı yine Kırmızı takım kazandı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i dördüncü eleme adayı gösterdi. Oylama sonucunda potaya giren Burcu, beşinci eleme adayı oldu.



MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mardin'de yapılan oyunu kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Dilara oldu ve Ateş'i altıncı eleme adayı gösterdi. Oylamada ise Milhan ile Safanur, aynı oy alınca eleme adayını Sergen belirledi. Kaptanın seçimi ile Milhan, yedinci eleme adayı oldu.