MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar, haftanın kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. İki aşamalı tur sonucu belli olacak oyunun ilkinde yarışmacılar tavuk kievski yaptı ve Ateş, Azize, Mert, Sergen, Eren, Mustafa, Milhan, Emre bu aşamayı geçen isimler oldu. İkinci turda belirlenen 8 yarışmacı da tavuk şiş yaptı. Haftanın mavi takım kaptanlığını Azize kazandı. Kırmızı takımın kaptanı olarak da Hamza'yı seçti.
MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARI 20 EYLÜL
Kırmızı Takım
Hamza
Araz
Tahsin
Eren
Milhan
Dilara
Şükrü
Safanur
Mavi Takım
Azize
Eren
Hasan
Sergen
Burcu
Mert
Mustafa
Ateş
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