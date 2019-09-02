MasterChef Türkiye takım kaptanı kim oldu? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Dün akşam ekrana gelen MasterChef'in son bölümünde 14 yarışmacının takım kaptanı belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin takım kaptanı Suna oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Suna Aydın, Ekin Eylem Ulaş, Mustafa Aydın, Eda Karabulut Nayir, Açelya Kılıçay, Murat Tokmak, Rıfat Yurttaş, Cemre Uyanık, Onur Dursun, Güzide Mertcan, Nalan Toprak, Yasin Obuz, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENECEK?

Masterchef Türkiye yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. İki kişi eleme potasına çıkacak. Mavi takım mı kırmızı takım mı galip gelecek. Heyecanlı bekleyiş başladı. Masterchef Türkiye yeni bölümü ile 20.00'de TV8'de olacak.