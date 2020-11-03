MasterChef Türkiye'de Mavi takımın kaptanı olmak için en iyi pankeki yapmak gerekiyordu. Yarışmacılar her şeylerini ortaya koydu ve ekrana lezzet şöleni yansıdı. Şefler bu hafta MasterChef Türkiye'de format ile ilgili yeni kuralı açıkladı. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte merak edilen ayrıntılar...

MASTERCHEF 2020'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam kaptanlık mücadelesi iki oyun şeklinde yapılıyor. İlk oyunda yarışmacılardan istenen yemek pankek oldu. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen yarışmacılara verilen süre 25 dakika oldu. Süre sonunda şefler, değerlendirme yaparken ilk baktıkları pankeklerin yıkılmaması oldu. Yaptıkları pankekleri devrilen yarışmacılar değerlendirilmeye alınmadı. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın yaptığı pankekler bu sebepten dolayı değerlendirilmedi. Geriye kalan yarışmacılardan ikinci etaba kalanlar ise Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat oldu.

Kaptanlık oyunu 2. etabında yarışmacılardan istenen yemek tuzlu krep idi. Bunun için ise verilen süre 30 dakika oldu. Sürenin bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı yaptığı krepler şeflerin beğenisini kazandı. Bu üç yarışmacı arasında ise en iyi krebi yapan Emir, kaptanlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Bu akşam oynanan kaptanlık oyununu kazanan Emir oldu. Mavi takım kaptanı olan Emir, Kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.

BU HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları Emir ile Serhat, kalan dokuz yarışmacıdan tek tek seçim yaparak bu haftanın takımlarını oluşturdu. İşte haftanın takım kadroları;

MAVİ TAKIM: Kaptan Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru