MAsterChef Türkiye kim kazandı? sorusu dün akşam ilk 16'ya kalan 2. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan ilk yarışmacı önceki akşam ikinci yarışmacı da dün akşam belirlendi. 3. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef'te son 16'ya kalmak isteyen 28 yarışmacı kıyasıya bir rekabete giriyor. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF'DE İLK YEMEK ÇÖKETME KEBABI OLDU

MasterChef Türkiye final turunun ikinci akşamında 28 yarışmacının 14'ü kişilik ikinci grubu yarıştı. Bu grup en iyi çökertme kebabını yaparak son 16'ya kalmaya bir adım daha yaklaşmak için ter döktü. En çökertme kebabını yapan 5 yarışmacı ilk 16'ya kalmaya bir adım daha yaklaştı. Çökertme kebabını en iyi yapan yarışmacılar Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 5 AĞUSTOS

Çökertme kebabını en iyi yapan 5 yarışmacı MasterChef 2020'nin ilk 16'sına kalarak asıl MasterChef macerasına başlamak için kıyasıya rekabete girdi. Yumurta üzerine yapılan yaratacılıkta ne iyi tabağı çıkaran yarışmacı yani MasterChef 2020'nin 16'sına çıkma şansı kazanan ikinci yarışmacı DUYGUoldu. 16'ya çıkan ilk yarışmacı Serhat olmuştu.

MASTERCHEF 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in bu akşam ekranalra gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.