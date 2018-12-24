MasterChef Uğur kimdir? sorusu, heyecan dolu yarışmanın finali sonrası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; MasterChef birincisi olan Uğur Kardaş kimdir? İşte, Uğur Kardaş ile ilgili çok merak edilen soruların cevabı...

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur, kendisinin de sıkça belirttiği üzere Çanakkalelidr ve 1996 yılındaÇanakkale'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale'de tamamlayan MasterChef Uğur, üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamıştır. MasterChef Uğur üniversite sonrası ise Çanakkale'de Uğur Chef'in Mutfağı adıyla bir girişimde bulunduysa da beklediği başarıyı elde edememiştir.

Aşçılığın dede mesleği olduğunu sık sık dile getiren MasterChef Uğur 23 Aralık 2018 akşamı ekrana gelen MasterChef finalinde birinci oldu. Öte yandan MasterChef Uğur'un motosiklet tutkusunun da olduğu bilinmektedir.

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