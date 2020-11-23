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MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada Uğur Yılmaz'ın diskalifiye edildiği açıklandı. Peki MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Uğur diskalifiyesi hakkında ayrıntılar...

MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? sorusu MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Programın yapımcısı Aun Ilıcalı Uğur'un MasterChef'ten kovulma sebebine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte MasterChef Uğur hakkında detaylar...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi.

Acun Ilıcalı "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

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