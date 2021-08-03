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MasterChef’te ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MasterChef Türkiye’de final turu ile ana kadroya giren yarışmacılar belirlenmeye başlandı. Final turu ilk bölümünde Fatma Polat, rakiplerini geçerek MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ilk isim oldu. Peki MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MasterChef’te ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MasterChef Türkiye 2021’de final turu mücadelesi başladı. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, üç grup halinde ana kadroya girmek için yarıştı. İlk bölümde rakiplerini geride bırakan Fatma Polat, ana kadroya giren ilk isim olmuştu. Peki MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de bu akşam, yarışmacılar ilk etapta bir İspanyol mutfağı yemeği olan Paella yapmak için tezgahlarının başına geçti. Verilen süre sonunda yarışmacılardan Sevgi, Tunahan ve İbrahim, yemeklerini ocaktan almadıkları için değerlendirilmeye alınmadı. Şefler, tadım sonrasında Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan'ın ilk turu geçtiklerini açıkladı. İkinci bölümde ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılara verilen esas ürün ısırgan otu idi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Dilara ve Milhan, son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Altı yarışmacı arasından en başarılı yemeği yapan Milhan, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ikinci isim oldu.

MASTERCHEF 2021 FİNAL TURUNA KALANLAR

  1. GÖRKEM DEMİRAL
  2. MELİS Dİ GENNARO
  3. HASAN BİLTEKİN
  4. KUTAY ATATOP
  5. RABİA NUR ÇAMURLU
  6. ATAKAN TEKTAŞ
  7. SAMET ENES HAKYEMEZ
  8. AZİZE POLAT
  9. EMRE BÜBER
  10. MUSTAFA OZAN
  11. PELİN ZAMAN
  12. EREN KAŞIKÇI
  13. MİLHAN ERDEM
  14. SEVGİ KARATAŞ
  15. NURSİMA TOĞAÇ
  16. FİKRET TUĞ
  17. DİLARA BAŞARAN
  18. TAHSİN KÜÇÜK
  19. PINAR TANAR
  20. UMUTCAN ÇETİNÖZ
  21. SAFANUR BOL
  22. NEJDET EFETÜRK
  23. AYŞENUR KURTAR (YARIŞMADAN ÇEKİLDİ)
  24. MERT YILMAZ
  25. SUZAN ALİM
  26. ARAZ AKNAM
  27. ALİ UYSAL
  28. ZERDA KARAGÜLLE
  29. HÜSNÜ KİREMİTÇİOĞLU
  30. NERGİZ VELİYEV
  31. HÜSEYİN BEKTAŞ
  32. LARA BAŞÇI
  33. MERVE KARAGÜL
  34. FATMA POLAT (ANA KADROYA GİREN İLK İSİM)
  35. BATURALP AYTULUN
  36. HAMZA MERCİMEK
  37. MERT ATEŞ DURUKAN
  38. İBRAHİM CİNGÖZLER
  39. BERK VURAL URUN
  40. METE OZAN KİBAR
  41. BURCU ÖNAL
  42. TUNAHAN AK

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