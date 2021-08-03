MasterChef Türkiye 2021’de final turu mücadelesi başladı. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, üç grup halinde ana kadroya girmek için yarıştı. İlk bölümde rakiplerini geride bırakan Fatma Polat, ana kadroya giren ilk isim olmuştu. Peki MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de bu akşam, yarışmacılar ilk etapta bir İspanyol mutfağı yemeği olan Paella yapmak için tezgahlarının başına geçti. Verilen süre sonunda yarışmacılardan Sevgi, Tunahan ve İbrahim, yemeklerini ocaktan almadıkları için değerlendirilmeye alınmadı. Şefler, tadım sonrasında Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan'ın ilk turu geçtiklerini açıkladı. İkinci bölümde ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılara verilen esas ürün ısırgan otu idi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Dilara ve Milhan, son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Altı yarışmacı arasından en başarılı yemeği yapan Milhan, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ikinci isim oldu.

MASTERCHEF 2021 FİNAL TURUNA KALANLAR