MasterChef Türkiye 2021’de bu akşam yine eleme gecesi heyecanı yaşandı. Eleme adayları arasında yer alan Araz, Mert ve Eren arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Danilo Şef'in hazıraladığı tabağa en az benzeyen yemeği yapan yarışması MasterChef Türkiye 2021' e veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 20 ARALIK 2021

MasterChef Türkiye 2021’in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde, bu haftanın eleme adayları olan Araz, Mert ve Eren oldu. 3 kişiyle düzenlenen eleme gecesinde yarışmacılar 2 etaplı bir eleme gecesi heyecanı yaşadı. Yarışmanın ilk etabında kakule ana ürün seçildi.

Eleme turunun ikinci etabında ise yarışmacılar Danilo Şefin imza yemeği olan Tournedos Rossini isimli yemeği yapmaya çalıştı. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Araz, Mert ve Eren arasından MasterChef Türkiye 2021'e veda eden isim Araz oldu.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.

İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.

İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.

YARIŞMACILAR KAÇ PUAN TOPLADI?

Mert: 35

Eren: 45

Araz: 33

MASTERCHEF’TE YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef Türkiye’de yarışmacı sayısının 9’a düşmesiyle birlikte eleme gecesinde de format değişti. Bundan sonra yarışmacılar arasından 6 eleme adayı yerine 3 eleme adayı belirlenecek. Belirlenen 3 eleme adayı iki etaplı düzenlenecek olan eleme gecesinde iki farklı ürün yapacak ve şefler tarafından puanlanacak. Yapılan yemeklerin ve tadım işlemlerinin ardından en az puanı alan isim yarışmaya veda edecek.