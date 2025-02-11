Masuaku'da "opsiyon" tamam!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku'da "Belirli sayıda maça çıkarsa, sözleşmesi otomatik uzar" maddesi yapılan görüşmelerin ardından kaldırıldı.
Beşiktaş'la sözleşmesinin son senesinde bulunan Arthur Masuaku'nun belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon daha uzayacaktı.
Ara transfer döneminde sol beke beklenen hamleleri gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar, eldeki tek sol bek olan Masuaku ile görüşerek söz konusu maddeyi kaldırdı.
Opsiyon için son maçlarını oynayan Demokratik Kongolu futbolcunun böylece sezonun geri kalanında forma giymesi halinde sözleşmesi uzamayacak.