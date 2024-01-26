Masuimi Max evinde ölü bulundu
Mankenliğin yanı sıra oyuncuk da yapan ABD'li Masuimi Max, 45 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li manken ve oyuncu Masuimi Max'in yaşamını yitirdiği açıklandı. ABD medyasında yer alan haberlerde 45 yaşındaki Max'in Las Vegas'taki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri ilk belirlemelere göre Masuimi Max'in ölümünde bir cinayet ya da intihar şüphesi olmadığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Masuimi Max'in ölümüyle ilgili başka bir açıklama yapılmadı.
2000'de kariyerine başlayan ve Playboy, Maxim ve Bizarre gibi dergilerde yer alarak ünlenen ve daha sonra şansını oyunculukta deneyen Masuimi Max 2005'te Samuel L. Jackson, Ice Cube ve Willem Dafoe gibi isimlerin yer aldığı 'XXX: State of the Union' da rol almıştı.