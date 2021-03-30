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Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı fragman izle

Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı diziseverleri heyecanlandırdı. Başrollerind Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizinin yeni bölümü 6 Nisan Salı günü seyircilerle buluşacak. İşte Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı...

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MASUMLAR APARTMANI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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