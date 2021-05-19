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Masumlar Apartmanı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 34. son bölüm

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son bölümde Safiye, Han ve Naci ile ilgili gerçekleri öğreniyor. Gülben ve Esat aşkı dolu dizgin devam ediyor. Masumlar Apartmanı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 34. son bölüm izleme...

Masumlar Apartmanı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 34. son bölüm

Masumlar Apartmanı 34. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 34. bölümde; Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 33. son bölüm...

MASUMLAR APARTMANI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.

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