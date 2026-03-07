Matias Delgado'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Beşiktaş'ın kazanmak için çok fazla şansı var!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Arjantinli 10 numara Matias Delgado, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi HT Spor'a konuk oldu ve Ata Selçuk'un sorularını yanıtladı.

İşte Delgado'nun HT Spor'a özel açıklamaları:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizim oynadığımız eski stadyum değişti, daha modern bir stadyum oldu. Ama bu duyguyu tekrar yaşamak benim için çok büyük bir mutluluk."

"BEŞİKTAŞ'IN BUGÜN KAZANMAK İÇİN ÇOK FAZLA ŞANSI VAR"

"Bu maçlar çok önemli ama önemli olan, ne olursa olsun kazanmaktır. İç sahada oynayan takımın her zaman avantajı vardır. Bence Beşiktaş’ın bugün kazanmak için çok fazla şansı var."

"TARAFTARIN BENİ HALA HATIRLAMASI UNUTULMAZ BİR DUYGU"

"Bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan her zaman çok mutlu oldum. Bu taraftarın beni hâlâ hatırlaması benim için unutulmaz bir duygu."

"DERBİ GÜNLERİ BASKI YAŞANIYOR"

Derbi günleri bu baskı evet, yaşanıyor. Fakat bu baskıyı yaşamak da çok güzel. Bir stadyuma gelip bu kadar taraftarın önünde futbol oynamak çok güzel bir duygu.

"SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE TAKIMIN TOPARLANDIĞINI BİLİYORUM"

Sergen, Beşiktaş tarihinin en iyi orta sahalarından biri. Kendi tecrübesini ve yeteneğini takıma yansıtabilirse çok iyi olur. Sergen’in takımın başında olduğunu ve takımın bir toparlanma yaşadığını biliyorum.