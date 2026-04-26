Matteo Guendouzi: Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz
Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri derbi karşılaşmasının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Stadın çıkışında kısa bir açıklama yapan Guendouzi, "Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz" dedi.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:44
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin oyuncularından Matteo Guendouzi, mağlubiyetin ardından hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.
"HAKEM MAÇI ÖLDÜRÜYOR"
Matteo Guendouzi, stattan çıkış yaparken; hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
