Matthew Perry'nin doktoru ünlü oyuncunun ölümündeki rolünü mahkemede itiraf etti
Geçen yıl evinin jakuzisinde ölü bulunan ve 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yargılama sürüyor. Ünlü oyuncunun aşırı doz ketamin maddesi nedeniyle ölümüyle suçlanan ve suçunu kabul ettiği daha önce avukatı aracılığıyla duyurulan doktoru, suçunu dün çıktığı mahkemede itiraf etti
'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili olarak suçlanan doktor, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncuya ölümcül ketamin sağladığı suçunu kabul etti.
Doktor Mark Chavez, Matthew Perry'nin aşırı doz ketamin maddesi nedeniyle ölümüyle suçlanan 5 kişi arasında yer alan 2 doktordan biri. Daha önce suçlamayı kabul edeceği avukatı aracılığıyla bildirilen Chavez, dün çıktığı Los Angeles'taki federal mahkemede suçunu itiraf etti.
Otopsi sonucu Matthew Perry'nin 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. Kanında ketamin bulunan oyuncunun, jakuzide boğulduğu belirtilmişti.
Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.
Mark Chavez, Matthew Perry'nin geçen yıl 28 Ekim'de 54 yaşında 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından suçlamaları kabul eden üçüncü kişi oldu.
50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan Mark Chavez, savunma anlaşmasında Salvador Plasencia adlı başka bir doktora ketamin sattığını itiraf etti. Plasencia, 4 Mart'ta mahkemeye çıkacak. Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'yı geçen yılın eylül ayından ekim ayına kadar oyuncuya 55 bin dolar karşılığında ketamin vermek üzere kullandığı iddiasıyla yargılanacak.
ABD'li oyuncu Matthew Perry, Ekim 2023'te California'daki evinde jakuzide ölü bulunmuştu. Perry'nin ölümünün ketaminin akut etkilerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.
Matthew Perry, geçen sonbaharda ketamin bağımlısıyken, depresyon ve anksiyete tedavisi görüyordu.
Ünlü oyuncunun kişisel asistanı, iki doktor ve aralarında savcıların 'Ketamin Kraliçesi' olarak tanımladığı biri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Matthew Perry'ye ketamin sağlamakla suçlandı.
Savcılar, Matthew Perry'nin kişisel asistanının ve bir tanıdığının, ünlü yıldıza binlerce dolar değerinde ketamin sağlamak için iki doktor ve bir uyuşturucu satıcısıyla birlikte çalıştığını iddia etti.
Doktor Chavez, savunmasını sunmak için Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesi'ne çıktı. Şimdilik kefaletle serbest bırakılsa da 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Davada suçlanan diğer bir doktor olan Salvador Plasencia ise ketamin dağıtmak için komplo kurma suçlamasını kabul etmedi ve 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.