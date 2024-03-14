Matthew Perry'nin vasiyeti açıklandı
54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Matthew Perry'in 15 yıl önce oluşturduğu vasiyeti ortaya çıktı
'Friends' dizisininde 'Chandler' adlı karakterle tanınan ABD'li oyuncu Matthew Perry'in vasiyeti ölümünün üstünden 5 ay sonra çıktı.
Matthew Perry, 2009'da oluşturduğu vasiyetinde; adını Woody Allen'ın 'Annie Hall' filmindeki karakterinden alan Alvy Singer Living Trust adlı vakfa; eşyalarını ve 1 milyon dolarlık bir meblağ bıraktı.
Matthew Perry ayrıca; 2009'da hazırladığı vasiyetinde, sahip olduğu hiçbir çocuğun mülküne erişim hakkına sahip olmayacağını da belirtmişti. Ne var ki ünlü oyuncunun hiç çocuğu olmadı.