Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
İstanbul Kadıköy'de, pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Dr. Rezan Epözdemir'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aileye tehdit mesajı atan şüpheli K.Y. tespit edildi. Gümüşhane'de oturduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen 18 yaşından küçük K.Y., adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 24 Ocak tarihinde, Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesi olayı Türkiye gündemini sarstı.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden 4’ü çocuk 5 kişi önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
AİLEYE YENİ TEHDİT GELDİ
5 kişinin tutuklanmasının ardından aileye yönelik yeni tehdit mesajları gönderildi. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı.
"AHLAKSIZLAR SİZ İNSAN MISINIZ"
Epözdemir paylaşımında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?" dedi.
TÜYLER ÜRPERTEN O MESAJ
Kan donduran mesajda ise "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" ifadeleri yer almıştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ GÜMÜŞHANE'DE YAKALANDI
Başlatılan çalışmada mesajları atan K.Y.'nin Gümüşhane’de olduğu belirlendi. Gümüşhane’de düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen K.Y., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.