İstanbul'da 24 Ocak tarihinde, Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesi olayı Türkiye gündemini sarstı.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden 4’ü çocuk 5 kişi önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AİLEYE YENİ TEHDİT GELDİ 5 kişinin tutuklanmasının ardından aileye yönelik yeni tehdit mesajları gönderildi. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı.

"AHLAKSIZLAR SİZ İNSAN MISINIZ" Epözdemir paylaşımında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?" dedi.