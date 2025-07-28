Mauritius Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mauritius'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Mauritius’un Uluslararası Telefon Kodu: +230

Mauritius’un uluslararası telefon kodu +230’dur. Ülke dışından Mauritius’ta bulunan bir telefona erişmek için bu kod kullanılır. Mauritius’un telekomünikasyon altyapısı, gelişmiş teknoloji ve stratejik yatırımlarla desteklenmektedir. Ülke genelinde sabit telefon hatlarının yanı sıra mobil telefon kullanımı da oldukça yaygındır. Ana telekomünikasyon operatörleri arasında Emtel, MTML (Mauritius Telecom Mobile Ltd) ve Chili yer almaktadır. Bu şirketler, 4G LTE ve bazı bölgelerde 5G hizmetleri sağlayarak yüksek hızlı internet erişimini kullanıcılarına sunmaktadır. Ayrıca, Mauritius hükümeti dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla telekom altyapısının iyileştirilmesi ve geniş bant erişiminin kırsal alanlara yayılması için çeşitli projeler yürütmektedir.

Araç Plaka Kodu: M

Mauritius’un uluslararası araç plaka kodu M’dir. Ülkede kullanılan araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur ve “M” harfi plakaların önünde yer alır. Plaka numaraları, ülke genelinde trafik yönetimi ve araç tanımlama sistemlerinde standartlaştırılmıştır. Mauritius’un küçük yüzölçümü ve gelişmiş yol ağı, araçların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ülke genelinde özel araçların yanı sıra ticari ve kamu araçları için farklı renk ve formatlarda plakalar kullanılmaktadır. Örneğin, ticari araç plakaları sarı zemin üzerine siyah harflerle yazılırken, kamuya ait araçlarda farklı tasarımlar tercih edilir. Trafik güvenliği ve denetimleri için plakalar düzenli olarak yenilenmekte ve kayıtlar elektronik sistemlerle takip edilmektedir.

Resmi Para Birimi: Mauritius Rupisi (MUR) Mauritius’un resmi para birimi Mauritius Rupisi (MUR) olup, uluslararası para piyasalarında da tanınmaktadır. 1 Rupisi, 100 santime bölünür. Banknotlar farklı değerlerde basılmakta olup, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 ve 5000 Rupisi banknotları dolaşımdadır. Madeni paralar ise 5, 10, 20 ve 50 santim ile 1 ve 5 Rupisi değerlerindedir. Mauritius Merkez Bankası, para politikalarını yönlendirir ve para arzını kontrol eder. Ülke ekonomisi turizm, tekstil, finans, bilgi teknolojileri ve tarım sektörlerine dayanmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve bireyler arasında Mauritius Rupisi yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, uluslararası ticarette de Rupisi’nin istikrarı için merkez bankası döviz rezervlerini dikkatle yönetmektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .mu Mauritius’un resmi internet alan adı uzantısı .mu’dur. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Mauritius’a ait web siteleri, kamu kurumları, işletmeler ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı kayıt ve yönetimi, Mauritius’da yetkili kurumlarca düzenlenmektedir. Ayrıca .mu uzantısı, global düzeyde teknoloji ve medya sektörlerinde tanınan bir alan adı olarak da popülerlik kazanmıştır. Alt alan adı seçenekleri şunlardır: .com.mu: Ticari işletmeler ve şirketler için