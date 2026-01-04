Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Bir kupa daha kazanmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Mauro Icardi: Bir kupa daha kazanmak istiyoruz

        Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maç oynayacağız, bir kupa daha kazanmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 21:36 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:36
        "Bir kupa daha kazanmak istiyoruz"
        Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

        "BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, maçı kazanarak finale çıkma ve finalde de kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Toplantıda soruları yanıtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

        "ZOR BİR SAKATLIK YAŞADIM AMA İYİ DÖNDÜM"

        Sakatlık süreci ile ilgili soruya cevap veren ve daha iyi olmak istediğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm. En iyi halimde dönmeye çalıştım, sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu. Daha da iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "HAGİ GİBİ BİR EFSANEYLE ANILDIĞIM İÇİN ONUR DUYUYORUM"

        Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmasıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hagi çok önemli biri. Onun rekorunu kırmak benim için onur. Bu rekoru gelecekte de başkaları kıracak. Ben Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum" diye konuştu.

