Mauro Icardi derbileri boş geçmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi.