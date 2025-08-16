Mauro Icardi: Galatasaray'ı daha büyük yapmamız gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim.

"GURURLA KAPTANLIĞI TAŞIYORUM"

Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu.

"G.SARAY'I DAHA BÜYÜK YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor. Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor.