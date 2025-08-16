Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Galatasaray'ı daha büyük yapmamız gerekiyor! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: Galatasaray'ı daha büyük yapmamız gerekiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda son golü kaydeden Mauro Icardi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 00:01 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray'ı daha büyük yapmamız gerekiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim.

        "GURURLA KAPTANLIĞI TAŞIYORUM"

        Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu.

        "G.SARAY'I DAHA BÜYÜK YAPMAMIZ GEREKİYOR"

        Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor. Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor.

        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik