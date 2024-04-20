Mauro Icardi, koruma eşliğinde eğlendi
Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekânda eğlenceli bir gece geçirdi. Icardi, mekândan korumalar eşliğinde ayrıldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara aralarında Lucas Torreira'nın da olduğu arkadaş grubuyla Ortaköy'deki bir mekânda eğlenmeye gitti.
Lucas Torreira
Mauro Icardi, mekânda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin fotoğrafın isteğini kırmayan Icardi çıkışta yoğun koruma eşliğinde aracına binerek evinin yolunu döndü.