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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'nin menajerinden Arjantin iddialarına yanıt

        Mauro Icardi'nin menajerinden Arjantin iddialarına yanıt

        Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli golcü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun ülkesi Arjantin'e transfer olacağına dair iddialara tepki gösterdi. Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Umarım bu medya sirki artık sona erer." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği henüz netlik kazanmış değil.

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        Sarı-kırmızılı yönetimin Arjantinli golcüye yeni bir teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli futbolcunun bu öneriye şu ana kadar herhangi bir geri dönüş yapmadığı ifade edildi.

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        Temmuz ayında sezon hazırlıklarına başlaması planlanan Galatasaray'da, Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.

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        Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, son dönemde oyuncunun adıyla gündeme gelen transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Pino, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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        ARJANTİN İDDİALARINA SERT YANIT

        TYC Sports'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Icardi'nin Arjantin'de oynamasına izin veren veya bu izni reddeden yetkili isimler hakkında yazılar okudum. Kulüplerin ve ünlü futbolcuların hak ettiği tüm saygıyla birlikte belirtmeliyim ki, bu asıl bizim ilgilendiğimiz bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki artık sona erer..." ifadelerini kullandı.

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