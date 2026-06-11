Mauro Icardi'nin menajerinden Arjantin iddialarına yanıt

Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!

İstanbul'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent G., cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan resmi ifadesinde olayın detaylarını anlatan şüpheli, Aynur Kanbur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne ... Daha Fazla Göster İstanbul'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent G., cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan resmi ifadesinde olayın detaylarını anlatan şüpheli, Aynur Kanbur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Kanbur ile ilk kez sahilde karşılaştığını söyleyen zanlı, "Bu işi yapma" diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Olay günü kapıyı "Kargocuyum" diyerek açtırdığını anlatan şüpheli, cinayeti nasıl işlediğini de tek tek anlattı. Katil zanlısının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Daha Az Göster