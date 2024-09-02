Mauro Icardi'nin sağlık durumu belli oldu! Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Ancak sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısında büyük bir şok yaşadı. Takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi, mücadelenin 24. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mauro Icardi'nin sağlık durumu taraftarlar tarafından merak konusu olurken Galatasaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte Mauro Icardi'nin sağlık durumu ve sahalara döneceği tarih…
Mauro Icardi'nin sağlık durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yapılan Adana Demirspor maçının 25. dakikasında sakatlandı. Arjantinli yıldız, oyundan çıkarak yerini Michy Batshauyi'ye bıraktı. Takım arkadaşına pas vermek isterken adalesinde ağrı hisseden ve sekerek oyun alanını terk eden Icardi'nin son durumu hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Peki Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar…
MAURO ICARDİ SAĞLIK DURUMU NASIL? GALATASARAY AÇIKLADI!
Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
ICARDİ FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Buna göre Icardi’nin, 22 Eylül'de Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Arjantinli yıldızın ligde Rizespor ve Gaziantep FK, Avrupa Ligi'nde ise PAOK maçlarında süre alma ihtimalinin de düşük olduğu öğrenildi.
31 yaşındaki forvet, bu sezon oynadığı 3 lig maçında 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.