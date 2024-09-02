Mauro Icardi'nin sağlık durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yapılan Adana Demirspor maçının 25. dakikasında sakatlandı. Arjantinli yıldız, oyundan çıkarak yerini Michy Batshauyi'ye bıraktı. Takım arkadaşına pas vermek isterken adalesinde ağrı hisseden ve sekerek oyun alanını terk eden Icardi'nin son durumu hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Peki Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar…