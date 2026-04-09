        Mauro Icardi: Sessizlik onları ele verdi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Sessizlik onları ele verdi

        Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Icardi, hakkında ortaya atılan iddialar ve eleştirilere sert bir yanıt verdi

        Giriş: 09.04.2026 - 01:41 Güncelleme:
        "Sessizlik onları ele verdi"

        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki fırtınalı ilişki, geçtiğimiz Mart ayında resmi olarak sona ermiş ve çift boşanmıştı.

        Boşanma sürecinin ardından sosyal medyada bir süre sessizliğini koruyan Icardi, yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

        Sevgilisi China Suarez ile siyah-beyaz romantik fotoğraflarını yayımlayan futbolcu, paylaşımına eklediği notla dikkatleri üzerine çekti.

        "BESİNSİZ KALAN PARAZİTLER KENDİLİĞİNDEN YOK OLUR"

        Arjantin basınında hakkında çıkan iddiaları ve eleştirileri hedef alan Icardi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü dindiğinde ondan beslenenler çıplak kalır. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Şu çok net ki; bu yapılan gazetecilik değil, bir bağımlılıktı. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle takip ediyorum.

        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
