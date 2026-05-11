Mauro Icardi'ye sürpriz teklif
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Palm City, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray'da top koşturan yıldız futbolcu Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da başarılarla dolu bir 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde taraftarlara veda etti.
Camiada Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklif edilmesine yönelik çağrılar sürerken 33 yaşındaki santrfor ile ilgili ortaya atılan transfer iddiası dikkat çekti.
PALM CITY ICARDI'Yİ İSTİYOR
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Palm City, Mauro Icardi ile ilgileniyor.
SPONSOR DESTEĞİ
Haberin detaylarında BAE ekibinin, bir Türk markasının sponsor olmasıyla birlikte 33 yaşındaki Arjantinli yıldız golcüyü kadrosuna katacağı belirtildi.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 133 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı sağladı.