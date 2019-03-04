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Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!

Giriş: 04.03.2019 - 06:10 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

'Mavi gözlü beyaz ejder' lakaplı Amber Luke, sıradışı görüntüsü için bu güne dek yaklaşık 57 bin lira harcadı. Görenleri şaşkına çeviren Luke, vücudunu dövmelerle kaplattı, gözlerinin beyaz kısmını bile mürekkeple maviye boyattı. Tüm vücudunu dövmeyle kaplatmak istediğini söyleyen Luke, köpek dişlerini ise gümüşle kaplatmak istiyor

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    Estetiğe yaklaşık 57 bin lira harcayarak farklı bir görüntü elde eden Amber Luke görenleri şaşkına çeviriyor. 

  • 2Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Vücudunun neredeyse tamamına dövme yaptıran 24 yaşındaki Luke, gözlerinin beyaz kısmını ise mavi renge çevirtti. 

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    Kendisine 'Mavi gözlü beyaz ejder' diyen Luke, bu görüntüye kavuşabilmek için defalarca operasyon geçirdi. 

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    Yılan dili görüntüsü için bıçak altına yattı. 

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    Küçük yaşlardeyken depresyon tanısı alan genç kız, "14 yaşımdayken, kim olduğumu ya da hayattan ne istediğimi bilmiyordum. Benim için neyin iyi olduğunu göremedim, saftım. 

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    Ama şimdi inandığım şey için ayağa kalkabiliyorum ve istediğimi gerçekleştirmek için kendime güvenim var" diye konuştu. 

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    100 defa dövme yaptırdığını söyleyen Amber Luke, gelecekte vücudunun tamamını dövmelerle kapatmayı planlıyor. 

  • 8Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Ayrıca köpek dişlerini gümüşle kaplatmak istediğini, böylece ejderha görünümüne daha da yaklaşacağını vurguluyor.

  • 9Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Genç kız, sıradışı gözleri sayesinde çeşitli iş fırsatlarının geldiğini söyledi ve fotoğraf çekimleri için modellik yaptığını kaydetti. 

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  • 16Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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  • 17Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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  • 22Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    DÖVME BAĞIMLISI ADAM CURLYKALE CİNSEL ORGANINI KESTİRDİ

    12 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı. Kanser ve albinizm hastası olan Curlykale soluk cildinin rengini değiştirmek için dövme yapmaya başladı, ardından vücut bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle cinsel organı aldırdı

  • 24Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    12 yıldır bedenine siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın yaptığı şey hayrete düşürdü. 

     

  • 25Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Vücudunun yüzde 90'ı siyah mürekkeple boyalı olan Curlykale, cinsel organının vücudunda estetik durmadığını belirterek, cinsel organını aldırdı. 

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    Her şeyin kendisine kanser teşhisi konulduktan sonra başladığını söyleyen Curlykale, albinizm yüzünden zaten soluk olan cildinden dolayı da rahatsızlık duyduğunu belirtti. Vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Curlykale, 12 yıl sonra da cinsel organını aldırmaya karar verdi. 

  • 27Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Geçirdiği operasyonla cinsel organını ve göğüs uçlarını aldıran Curlykale, sosyal medyada son görüntüsünü paylaştı.

  • 28Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    Farklı olduğunun bilincinde olduğunu belirten Adam Curlykale, en sevdiği rengin gri ve tonları olduğunu ve bu nedenle de vücudunu bu tonlarda boyadığını söyledi.

  • 29Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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    "Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, ''Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim. Hayat çok kısa, bu sebeple yarın ne olacağını düşünmeyi bıraktım. Hayat bir gün, o da bugün" açıklamasında bulundu.

  • 30Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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  • 32Mavi gözlü beyaz ejder olmak için 57 bin lira harcadı!
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