Estetiğe yaklaşık 57 bin lira harcayarak farklı bir görüntü elde eden Amber Luke görenleri şaşkına çeviriyor.
Vücudunun neredeyse tamamına dövme yaptıran 24 yaşındaki Luke, gözlerinin beyaz kısmını ise mavi renge çevirtti.
Kendisine 'Mavi gözlü beyaz ejder' diyen Luke, bu görüntüye kavuşabilmek için defalarca operasyon geçirdi.
Yılan dili görüntüsü için bıçak altına yattı.
Küçük yaşlardeyken depresyon tanısı alan genç kız, "14 yaşımdayken, kim olduğumu ya da hayattan ne istediğimi bilmiyordum. Benim için neyin iyi olduğunu göremedim, saftım.
Ama şimdi inandığım şey için ayağa kalkabiliyorum ve istediğimi gerçekleştirmek için kendime güvenim var" diye konuştu.
100 defa dövme yaptırdığını söyleyen Amber Luke, gelecekte vücudunun tamamını dövmelerle kapatmayı planlıyor.
Ayrıca köpek dişlerini gümüşle kaplatmak istediğini, böylece ejderha görünümüne daha da yaklaşacağını vurguluyor.
Genç kız, sıradışı gözleri sayesinde çeşitli iş fırsatlarının geldiğini söyledi ve fotoğraf çekimleri için modellik yaptığını kaydetti.
DÖVME BAĞIMLISI ADAM CURLYKALE CİNSEL ORGANINI KESTİRDİ
12 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı. Kanser ve albinizm hastası olan Curlykale soluk cildinin rengini değiştirmek için dövme yapmaya başladı, ardından vücut bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle cinsel organı aldırdı
12 yıldır bedenine siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın yaptığı şey hayrete düşürdü.
Vücudunun yüzde 90'ı siyah mürekkeple boyalı olan Curlykale, cinsel organının vücudunda estetik durmadığını belirterek, cinsel organını aldırdı.
Her şeyin kendisine kanser teşhisi konulduktan sonra başladığını söyleyen Curlykale, albinizm yüzünden zaten soluk olan cildinden dolayı da rahatsızlık duyduğunu belirtti. Vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Curlykale, 12 yıl sonra da cinsel organını aldırmaya karar verdi.
Geçirdiği operasyonla cinsel organını ve göğüs uçlarını aldıran Curlykale, sosyal medyada son görüntüsünü paylaştı.
Farklı olduğunun bilincinde olduğunu belirten Adam Curlykale, en sevdiği rengin gri ve tonları olduğunu ve bu nedenle de vücudunu bu tonlarda boyadığını söyledi.
"Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, ''Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim. Hayat çok kısa, bu sebeple yarın ne olacağını düşünmeyi bıraktım. Hayat bir gün, o da bugün" açıklamasında bulundu.
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