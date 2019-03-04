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"Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, ''Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim. Hayat çok kısa, bu sebeple yarın ne olacağını düşünmeyi bıraktım. Hayat bir gün, o da bugün" açıklamasında bulundu.