Mavi Vatan kavramı ülkelerin geleceğinin ve enerji kaynaklarının denizlerde olduğunu anlatıyor. Mavi Vatan denizlerin en az karalar kadar önemli olduğunu, gelecek nesillerin denizlere çok bağımlı olduğunu ifade ediyor. Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki çıkarlarını koruyan bir doktrindir.

MAVİ VATAN NEDİR? CEM GÜRDENİZ ANLATIYOR

MAVİ VATAN NEDİR?

Türkiye'nin dört bir tarafında deniz yetki alanları "Mavi Vatan" olarak adlandırılıyor. Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'i kapsayan Mavi Vatan, ilk defa 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen sempozyumda ortaya atıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen "Karadeniz ve Deniz Güvenliği" konulu sempozyumda emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılan "Mavi Vatan" emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilen kavram 2010'da Temel Deniz Hukuku kitabında kayda geçirildi.

Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mavi Vatan doktrinin somut adımlarından biri oldu. BM’ye bildirilmesiyle dünyaya ilan edilen bu anlaşma sayesinde Libya ile Türkiye denizden komşu oldu.