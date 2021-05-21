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Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azaldı; Nisan ayında 80.2 olan endeks, Mayıs ayında 77.3 oldu

Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Nisan ayında 80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 61.5 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında %3,8 oranında azalarak 61,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76.6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81,0 iken, Mayıs ayında %5,5 oranında azalarak 76,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78.8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,9 iken, Mayıs ayında %4,9 oranında azalarak 78,8 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 92.2 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92,8 iken, Mayıs ayında %0,7 oranında azalarak 92,2 oldu.

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