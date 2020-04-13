Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Öte yandan Diagne attığı gollerden sonra taktığı King Kong maskesini bu kez Habertürk takipçileri için de başına geçirdi... İşte Diagne röportajı:

Koronavirüs nedeniyle evlerimizden çıkamıyoruz. Sen de Brugge kentindesin. Neler yapıyorsun şu sıralar hayatına nasıl devam ediyorsun?

- Tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Bu röportaj için de teşekkür ederim. Evet şu an Brugge’daki evimdeyim. Maalesef evden çıkamıyoruz ama bireysel antrenmanlarımı burada sürdürüyorum. Bazen de evimin yakınlarında koşu yapıyorum.

‘FATİH HOCA BENİM İÇİN ÖZEL BİRİ’

Fatih Terim'in ve Abdurrahim Albayrak’ın test sonucunun pozitif olduğunu duyunca neler hissettin?

- Koronavirüs gerçekten sıra dışı bir olay ve hepimizi etkiledi. Haberleri takip ederken önce Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs kaptığını öğrendim. Tabi ki ben de çok etkilendim. Kendisi çok sevdiğim bir insan ve duygulandım bu haberi alınca… Tabi ki kimseye olsun istemiyoruz ama özellikle çevrende sevdiklerine kadar gelince bu hastalık insan ister istemez daha çok üzülüyor. 1-2 gün sonra da Fatih Terim’in testinin pozitif çıktığını öğrendim. Gerçekten buna çok üzüldüm. Fatih Terim’in Türk futbolu için neler yaptığını herkes biliyor. Fatih Terim’in Türkiye için bir marka olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Ben de etkilendim çünkü Fatih hocayı çok seviyorum. Kendisi benim için çok özel bir kişi...

Galatasaray'da gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istiyorum

‘GİTMEM İSTENDİĞİNDE ŞAŞIRDIM’

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini belirttin ama Club Brugge’a transfer oldun. Giderken neler hissettin?

- İlk önce tabi ki ben de şaşırdım. Çünkü ligi ve kupayı kazanmıştık ve ben bunu beklemiyordum. Ancak futbolda bazen bu tarz durumların yaşanabileceğini hepimiz biliyoruz. Galatasaray yeni bir 9 numara aldı ve ben de oynamak istediğimi ifade etmiştim. Ardından Galatasaray’da fazla forma şansı bulamayacağımı görünce, Club Brugge’a gitmeyi tercih ettim. Çünkü onlar da Şampiyonlar Ligi’nde yer alıyordu. Orayı bir çıkış olarak gördüm zaten kiralık olarak gidecektim.

‘SENEGAL’DA TRANSFER TEKLİFİ BEKLEDİM’

Devre arası gelince Senegal’e gittim ve orada 1 ay kadar kaldım. Çünkü transfer teklifi bekliyordum. Galatasaray ve Club Brugge kendi aralarındaki maddi konular nedeniyle sorun yaşadı ama bu iki kulüp arasında olan bir durumdu. Ben maaşımı alıp oynamak istiyorum.

Hangi ülkeden teklif geldi?

- Çin, Brezilya, Kore ve Amerika’ya gidebilirdim. Galatasaray’a da dönebilirdim. Ancak Galatasaray’ın tam olarak ne istediğini de bilmiyordum. Yine de Galatasaray’dan hamle bekledim ama onların da fazla hamle yapabileceğini sanmıyordum. Brugge’dan da ayrılmak istediğim için Çin benim için uygun geldi. Çünkü orada hem oynayabilirim hem de daha önce yaşadığım için zor olmayacağını düşünmüştüm. Aslında transfer herkes için tamamdı ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı.

Galatasaray’a dönmek istedin de Galatasaray mı kabul etmedi?

- Yabancı sınırından dolayı Galatasaray beni çağırırsa kadrodan bir kişi çıkacaktı. Bunun gerçekleşmesi de çok kolay olmadığı için dönemedim. Brugge’da da kalmak istemediğim için en iyisi oynayabileceğim farklı bir takıma gitmekti.

Galatasaray taraftarına minnettarım... Ben şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve döneceğim.

‘ÇİNLİLER BONSERVİSİMİ ALACAKTI’

Kiralık mı gidecektin, satılacak mıydın?

- Onlar bonservisimi alacaktı. Çin’de lig takvimi farklı olduğu için en iyisi zaten satılmamdı.

Galatasaray’da gelecek sezon forma giymek istiyor musun?

- Ben zaten Galatasaray’ın oyuncusuyum şu an Brugge’da kiralığım bu yüzden zaten dönücem.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında neden yoktun?

- Evrakları yetiştirebilmem için acil bir şekilde İtalya’ya dönmem gerekiyordu. Yoksa Senegal’e dönemezdim. Bu yüzden kutlamalara katılamadan gitmem gerekti.

Taraftarlara mesajın var mı?

- Onları çok seviyorum. Onların gösterdiği sevgiyi derinden hissediyorum. Kötü durumlar yaşadığımda onların sevgisi bana çok yardım etti. Onlara minnettarım… Ben şu an Galatasaray’ın oyuncusuyum ve döneceğim.

‘NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM’

- Ben Galatasaray’da, Kasımpaşa’da gösterdiğim performansı gösteremedim. Orada sadece 6 ay kaldım ama daha fazla kalmak istiyorum. Çünkü gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

Falcao gibi bir isimle oynamak ister miydin?

- Çift forvet oynamak bana göre zaten çok iyi bir şey. Ben de öyle bir sistemde oynamak isterim. Falcao da olsa burada isim önemli değil, önemli olan orada oynamak. Ben Galatasaray’dayken tek de oynadım ama çift forvet oynamak beni de rahatlatıyordu. Falcao dünyaca ünlü bir futbolcu… Biziki farklı stili olan forvetleriz. Ben güçlü bir yapıya sahip olduğum için tek veya çift santrafor olarak oynamam sorun olmaz. Beraber oynarsak da tabi ki Falcao’ya destek veririm.