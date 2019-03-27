Brand Z raporuna göre dünyanın en değerli 8'inci markası olan McDonald's, aynı zamanda küresel ölçekteki en popüler ve en büyük fast food restoran zinciri olarak başarısını sürdürüyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'ye de popülaritesini taşıyan McDonald's çocuk-yetişkin pek çok kişinin fast food denildiğinde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

McDonald’s, dünyanın dört bir yanında yer alan 34 bini aşkın restoran ve 1,6 milyondan fazla çalışanıyla günde ortalama

58 milyon insana hizmet veriyor. Türkiye'de, yaklaşık 260 restoranı bulunan McDonald's 6000 civarında çalışanıyla yılda 100 milyon kişiye hizmet veriyor.

McDONALD'S ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

AVM içi ve AVM dışında restoranları bulunan McDonald's çalışma saatleri de buna göre değişiyor. AVM'ler içinde yer alan McDonald's restoranları sabah 10.00'da ile akşam 22.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlıyor.

AVM dışında bulunan McDonald's restoranları da çalışmaya saat 10.00 başlıyor. Ancak kapanış saatleri farklılık gösteriyor. 24 saat hizmet veren McDonald's restoranları olduğu gibi; bulunduğu şehre ve semte bağlı olarak gece saat 01.30 veya 03.00'a kadar çalışan şubeleri bulunuyor.

McDONALD'S TÜRKİYE ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

McDonald's Türkiye Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, A Blok No: 122/9, Zincirlikuyu, Şişli-İstanbul adresinde bulunuyor. McDonald's Türkiye Genel Müdürlüğüne 0212 336 34 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezi için 444 62 62 numaralı telefonu arayabilirsiniz.