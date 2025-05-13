Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.697,97 %-0,50
        DOLAR 38,7909 %0,02
        EURO 43,1063 %0,18
        GRAM ALTIN 4.057,15 %0,54
        FAİZ 46,89 %0,04
        GÜMÜŞ GRAM 41,17 %1,21
        BITCOIN 103.390,00 %0,68
        GBP/TRY 51,2497 %0,26
        EUR/USD 1,1100 %0,12
        BRENT 65,39 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 6.633,07 %0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam McDonald’s Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak - İş-Yaşam Haberleri

        McDonald’s Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak

        McDonald's Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacağını, önceliğin genç, kadın ve emeklilerden oluşacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        McDonald's Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kurulduğu 1986 yılından günümüze Türkiye’nin restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor.

        Konuya ilişkin açıklama yapan McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında işe alım yapacağız” dedi.

        Görsel: McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee
        Görsel: McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee

        "MCDONALD’S TÜRKİYE OLARAK 66 BİN KİŞİNİN YAŞAMINA DOKUNUYORUZ"

        McDonald’s Türkiye’nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı