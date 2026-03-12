Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 10 bin öğretmen ataması araştırmaları hız kazandı. İlk kez uygulanacak olan bu sistem ile öğretmen adayları doğrudan göreve başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi alacak. Atamalar ise eğitimin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "MEB 10 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu mu, eğitim süreci ne zaman başlıyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...