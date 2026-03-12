Canlı
        MEB 10 bin öğretmen atama tarihi: Milli Eğitim Akademisi eğitim süreci ne zaman başlayacak, 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

        MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Akademisi eğitim süreci ne zaman başlayacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında gerçekleşecek 10 bin öğretmen ataması için geri sayım sürüyor. Başvuruların Ocak ayında tamamlanmasının ardından hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 30 Ocak tarihinde duyuruldu. Şimdi ise adayların gözü atama takvimine döndü. Peki, MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman, Milli Eğitim Akademisi eğitim dersleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:46
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 10 bin öğretmen ataması araştırmaları hız kazandı. İlk kez uygulanacak olan bu sistem ile öğretmen adayları doğrudan göreve başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi alacak. Atamalar ise eğitimin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "MEB 10 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu mu, eğitim süreci ne zaman başlıyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİ

        Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda tamamlandı. Milli Eğitim Fakültesi’nde eğitime alınacak asıl ve yedek adaylar ise 30 Ocak tarihinde ilan edildi.

        3

        MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen atamasının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi tamamlandıktan hemen sonra yapılacağını açıkladı. Buna göre eğitim süreci bittikten sonra atamalar gecikmeden gerçekleştirilecek. Atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde belli olacak.

        4

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYITLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

        5

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Hazırlık Eğitimi Programı doğrultusunda dersler 13 Nisan tarihinde başlayacak.

        6

        EN FAZLA KONTENJAN ALAN BRANŞLAR NELER?

        Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak branşlar sırasıyla şöyle:

        Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816

        Özel Eğitim öğretmenliği: 1.798

        İngilizce öğretmenliği: 801

        Din kültürü ve ahlak bilgisi: 762

        Okul öncesi öğretmenliği: 653

        Rehberlik öğretmeni: 603

        7

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2026 TAKVİMİ

        23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

        25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

        07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

        08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacak.

        13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacak.

