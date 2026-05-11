MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ: 2. Dönem 2. Ortak yazılı sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınav sistemi kapsamında, ortaokul öğrencileri için ikinci dönem ikinci yazılı heyecanı başladı. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, not ortalamalarını etkileyecek sınav tarihlerini araştırmaya yöneldi. MEB'in yayımladığı resmi takvim sonrası "2. ortak yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte sınav takvimi haberimizde...
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SINAVLARI NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sınav haftaları takvimine göre 2. Dönem 2. Yazılılar 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.
2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026