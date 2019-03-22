Sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB tarafından erişime açıldı. 20 bin öğretmen alımı yapacak olan MEB öğretmen adayları için, kontejyanları, taban puanları ve bölümleri ilk atama sayfasından duyurdu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MEB 2019 Mart Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İşlemleri ekranını erişime açtı. http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/bilisimuzmn/default.aspx adresi üzerinden başvuru ekranına tıklayarak bilgilerinizi girmeniz halinde başvuru işleminiz gerçekleşecektir.

UYARI: Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir!

Başvuran kişiye ait bir adet fotoğraf da evraklarla birlikte eklenecektir!

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi.

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

“Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11),İngilizce (bin 960),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922),Okul Öncesi (bin 599),İlköğretim Matematik (bin 448),Özel Eğitim (bin 410),Rehberlik (bin 120),Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149),Türkçe (bin 149),Beden Eğitimi (781)”



Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019’da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019’da sonuçlandırılacak.

Adaylar, konuyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

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