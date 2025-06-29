Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılış tarihi açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yaz tatilinin 20 Haziran'da başlamasının ardından gözler, okulların yeniden ne zaman açılacağına çevrilmişti. Bakanlık tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte yeni eğitim dönemine dair tüm detaylar netleşti. İşte okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri ve yaz tatilinin bitişine dair merak edilen tüm tarihler...
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veli için yol haritası niteliğindeki 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönem hazırlıkları sürerken, okulların açılacağı gün ile birlikte ara tatiller ve sömestr tarihleri de belli oldu. Eğitim sürecine dair planlamalar bu takvime göre şekillenecek. İşte yeni dönemde öğrencileri bekleyen tatil aralıkları ve ders yılına dair tüm önemli tarihler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.