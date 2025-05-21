İkinci ara tatilin ardından öğrenciler yaz tatili için gün saymaya başladı. “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2025 yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu. Hem öğrenciler hem de veliler şimdiden planlarını yapmaya hazırlanıyor. İşte okulların kapanacağı tarih ile karne günü hakkında merak edilenler...